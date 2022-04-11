Мележиков: в «Спартаке» не думают о возможном вылете из РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что футболисты и руководство столичного клуба не обращают внимание на разговоры о возможном вылете из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«От победы всегда положительные эмоции. Перестанут ли после победы говорить о возможном вылете? Мы не думаем об этом», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0.

Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты).

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21 очко) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52 очка).

Ранее Ваноли заявил, что в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов.