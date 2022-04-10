Ваноли о работе тренером «Спартака»: давление — часть моей профессии

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о работе в столичном клубе.
Ваноли о работе тренером «Спартака»: давление — часть моей профессии
  • globallookpress.com

«Я уже не один раз говорил, что давление — часть профессии. Когда нет результатов, становится немного сложно. Мне надо было заставить всех поверить в то, что мы делаем. Ребята молодцы», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболистам «Спартака» пока не хватает психологии, чтобы показывать более стабильные результаты.

«Но надо идти дальше, работать каждый день. Нам необходимо приобрести эту характеристику», — сказал он.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:0.

Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты).

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52).

Ранее Ваноли заявил, что в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов.

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