«Аталанта» уступила «Сассуоло» в матче Серии А

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«Аталанта» в гостях потерпела поражение от «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» уступила «Сассуоло» в матче Серии А
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Мапей», завершилась со счётом 2:0 в пользу чёрно-зелёных.

Дубль оформил Хамед Траоре (24-я и 61-я минуты).

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. Экс-футболист «Локомотива» был заменён после перерыва. Миранчук не отметился полезными действиями.

«Аталанта» (51 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (43) идёт на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Болоньей» в матче Серии А.

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