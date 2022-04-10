Камельзон оценил шансы Хачанова победить Шварцмана на турнире ATP в Монте-Карло
- AP
«Шварцман умеет играть на всех покрытиях. Деваться некуда, у него сильный соперник, Хачанов. Сказать, какой будет результат, очень трудно, 50 на 50», — цитирует Камельзона ТАСС.
По его мнению, Хачанов сейчас находится в хорошей форме, но на данный момент все теннисисты только находятся в поисках своей лучшей игры для выступления на «Роллан Гаррос».
Хачанов и Шварцман сыграют 11 апреля в первом круге соревнований. Аргентинец посеян на турнире под 12-м номером.
С 10 по 17 апреля в Монте-Карло пройдёт первый в сезоне грунтовый турнир серии «Мастерс».
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе.