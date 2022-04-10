Камельзон оценил шансы Хачанова победить Шварцмана на турнире ATP в Монте-Карло

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что россиянин Карен Хачанов является сложным соперником для аргентинца Диего Шварцмана, с которым они сыграют на турнире серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Камельзон оценил шансы Хачанова победить Шварцмана на турнире ATP в Монте-Карло
  • AP

«Шварцман умеет играть на всех покрытиях. Деваться некуда, у него сильный соперник, Хачанов. Сказать, какой будет результат, очень трудно, 50 на 50», — цитирует Камельзона ТАСС.

По его мнению, Хачанов сейчас находится в хорошей форме, но на данный момент все теннисисты только находятся в поисках своей лучшей игры для выступления на «Роллан Гаррос».

Хачанов и Шварцман сыграют 11 апреля в первом круге соревнований. Аргентинец посеян на турнире под 12-м номером.

С 10 по 17 апреля в Монте-Карло пройдёт первый в сезоне грунтовый турнир серии «Мастерс».

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе.

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