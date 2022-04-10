Бикрёв не считает, что политика могла повлиять на решение судей по бою Яна со Стерлингом

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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв ответил на вопрос, могла ли политика каким-то образом повлиять на исход поединка между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом.
Бикрёв не считает, что политика могла повлиять на решение судей по бою Яна со Стерлингом
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«Не думаю, что это повлияло на судейское решение в конкретном случае. Один судья же отдал победу Петру. Если бы все трое были на стороне Стерлинга, то я мог бы задуматься. На мой взгляд, самым справедливым результатом этого поединка была бы ничья. Второй и третий раунды забрал Стерлинг, последние два — Ян. А первый был предельно равным», — сказал Бикрёв RT.

При этом он надеется, что будет проведён третий бой между Яном и Стерлингом.

«Скорее всего, UFC организует бой между Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу. Для иностранного рынка это интересное противостояние. Плюс Алджэмейн сходу стал «раскачивать» этот поединок. Думаю, неспроста. Пете придётся либо ждать, либо драться с кем-то ещё. Интересно было бы увидеть Петра в битве с Мерабом Двалишвили, после чего вышел на титул», — добавил Бикрёв.

Ранее чемпион Fight Nights заявил, что Стерлинг чудом одержал победу над Яном.

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