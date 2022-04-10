Чемпион Fight Nights: Стерлинг чудом одержал победу над Яном

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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Чемпион Fight Nights: Стерлинг чудом одержал победу над Яном
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«Петя дал шанс, бой получился спорным. В первом раунде были качели. Лично я отдал бы его Яну, потому что он постоянно давил. Может, нанёс и меньше ударов, но был более эффективен. У Стерлинга они были неакцентированными и ущерба не приносили. Я бы их не считал. Мы увидели, что у Петра существуют определённые проблемы при работе в партере, когда соперник находится сзади. Уверен, он примет это к сведению, будет исправлять. Ничего страшного не произошло. Не было тяжёлого поражения, после которого Яна стоило бы списывать со счетов. Стерлинг выиграл чудом», — сказал Бикрёв RT.

По его мнению, свою роль могли сыграть повышенная ответственность и боязнь тейкдаунов, у Стерлинга, в то же время, сработал план на поединок. По его мнению, американец в минувшем поединке был наглее и действовал в партере так, как Ян не ожидал.

«При этом никакого урона нанесено не было. Если бы бой проходил по новым правилам AMC Fight Nights, для Алджэмейна всё закончилось бы плачевно. Сейчас в партере можно находиться максимум минуту независимо от положения», — добавил Бикрёв.

Ранее российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов назвал справедливой победу Стерлинга над Яном.

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