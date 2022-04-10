Губерниев: Большунов будет регрессировать, если не сможет бегать на Кубке мира

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Александра Большунова в мужском марафоне на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске.
Губерниев: Большунов будет регрессировать, если не сможет бегать на Кубке мира
  • РИА Новости

«Если бы Большунов проигрывал такие гонки, то это было бы очень странно. Александр — хороший раздражитель, когда он есть и когда его нет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Большунов сейчас находится в расцвете сил и ему нет равных не только в России, но и в мире. При этом комментатор подчеркнул, что спортсмену необходимы выступления на международном уровне. 

«У нас международный сезон под вопросом. Если Большунов не сможет бегать за Кубок мира и не поедет на чемпионат мира, то он будет регрессировать. Это касается не только Александра, но и всех наших спортсменов», — заключил Губерниев.

Напомним, что 25-летний спортсмен преодолел дистанцию марафона за 3 часа 9 минут 34 секунды. Второе место занял Илья Семиков, а тройку лучших замкнул двукратный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Андрей Ларьков.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на критику своей позиции со стороны лыжника Александра Большунова.

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