Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 27 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

Матч проходит в эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена». К началу второго периода счёт 3:3.

Александр Овечкин забил свою 44-ю шайбу в сезоне. На счету у хоккеиста 724 гола в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин сократил отставание до 27 шайб от идущего на второй позиции Горди Хоу (801). Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее 35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Бостоном».