Колосков: в чемпионате России «Зениту» нет равных

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков: в чемпионате России «Зениту» нет равных
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Если быть реалистом, то интриги в чемпионате нет. Об этом я говорил полгода назад, да и каждый раз повторяюсь. В РПЛ нет равных «Зениту» как по составу, так и по игре и всему остальному», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

В 24 матчах чемпионата России «Зенит» набрал 52 очка. Команда является единоличным лидером турнирной таблицы. На второй позиции расположился «Динамо» с 49 очками.

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