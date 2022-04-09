Загитова упала с единственного прыжка в своём прокате на шоу Тутберидзе
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Фигуристка исполнила короткую программу сезона-2019/20 Me voy. Загитова упала с единственного прыжка в прокате — тройного флипа.
Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.
Ранее Ирина Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних.