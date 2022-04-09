Загитова упала с единственного прыжка в своём прокате на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске.

Фигуристка исполнила короткую программу сезона-2019/20 Me voy. Загитова упала с единственного прыжка в прокате — тройного флипа.

Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.

Ранее Ирина Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних.