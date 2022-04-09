Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала предложение Финляндии отстранять тренеров, чьи несовершеннолетние спортсмены были пойманы на применении допинга.

«Понимаю такую инициативу. Чему тут удивляться? По закону всё логично. Так и должно быть», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине произошёл инцидент: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее Анна Щербакова выступила с олимпийской программой на шоу Тутберидзе в Минске.