Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних
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«Понимаю такую инициативу. Чему тут удивляться? По закону всё логично. Так и должно быть», — цитирует Роднину Sport24.
Напомним, что с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине произошёл инцидент: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.
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