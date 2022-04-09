Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала предложение Финляндии отстранять тренеров, чьи несовершеннолетние спортсмены были пойманы на применении допинга.
Роднина высказалась о предложении Финляндии наказывать тренеров за допинг у несовершеннолетних
  • AFP
  • © Eric THOMAS

«Понимаю такую инициативу. Чему тут удивляться? По закону всё логично. Так и должно быть», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине произошёл инцидент: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее Анна Щербакова выступила с олимпийской программой на шоу Тутберидзе в Минске.

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