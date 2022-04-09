Щербакова выступила с олимпийской программой на шоу Тутберидзе в Минске

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске.
Щербакова выступила с олимпийской программой на шоу Тутберидзе в Минске
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

Щербакова выступила с олимпийской произвольной программой «Мастер и Маргарита». Она исполнила два тройных лутца, а также каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, что Анна Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Александра Трусова чисто откатала олимпийскую программу с четверным лутцем в шоу Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить