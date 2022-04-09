Щербакова выступила с олимпийской программой на шоу Тутберидзе в Минске
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Щербакова выступила с олимпийской произвольной программой «Мастер и Маргарита». Она исполнила два тройных лутца, а также каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов.
Напомним, что Анна Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее Александра Трусова чисто откатала олимпийскую программу с четверным лутцем в шоу Тутберидзе.