Трусова чисто откатала олимпийскую программу с четверным лутцем в шоу Тутберидзе

Короткая ссылка
Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске.
Трусова чисто откатала олимпийскую программу с четверным лутцем в шоу Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Zhang Yuwei/XinHua

Трусова выступала с олимпийской произвольной программой. Она чисто исполнила четверной лутц, а также тройные флип и лутц.

Напомним, что Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. После Игр в Пекине фигуристка заявила, что пока морально не готова выступать на соревнованиях.

Ранее Александра Трусова сообщила, что внимание к ней со стороны болельщиков значительно выросло после Игр-2022 в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить