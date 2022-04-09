Трусова чисто откатала олимпийскую программу с четверным лутцем в шоу Тутберидзе

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске.

Трусова выступала с олимпийской произвольной программой. Она чисто исполнила четверной лутц, а также тройные флип и лутц.

Напомним, что Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. После Игр в Пекине фигуристка заявила, что пока морально не готова выступать на соревнованиях.

Ранее Александра Трусова сообщила, что внимание к ней со стороны болельщиков значительно выросло после Игр-2022 в Пекине.