Трусова: некоторые болельщики могут ждать меня у ледового дворца четыре часа

Серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Александра Трусова сообщила, что внимание к ней со стороны болельщиков значительно выросло после Игр-2022 в Пекине.

«Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких болельщиков. Сейчас некоторые стоят с трёх до семи часов около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. До Олимпиады такого не было, конечно», — заявила 17-летняя фигуристка в эфире Первого канала.

Напомним, что Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. После Игр в Пекине фигуристка заявила, что пока морально не готова выступать на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где вместо коньков — высокие каблуки.