Гаврилов: не думаю, что все неудачи «Рубина» упираются в Слуцкого

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал четвёртое подряд поражение казанского «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гаврилов: не думаю, что все неудачи «Рубина» упираются в Слуцкого
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Всегда так было: результата нет — значит, причина в тренере. Но я не думаю, что всё упирается в Слуцкого. У нас всё всегда упирается в результат. Вылетят, значит, заново надо делать команду, а кто возьмётся — тоже неизвестно, надо будет думать, искать», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:0. «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Краснодаром».

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