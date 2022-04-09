Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Краснодаром»
- РИА Новости
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«Наверное, сегодня мы не можем показывать какую-то цельную игру со стабильным качеством и изобилием моментов. Но в целом я считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись. Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды. Единственный гол в матче забил Сергей Волков.
Таким образом, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.
Ранее Ринат Билялетдинов отреагировал на четвёртое подряд поражение «Рубина» в РПЛ.