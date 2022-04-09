Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:1).

«Наверное, сегодня мы не можем показывать какую-то цельную игру со стабильным качеством и изобилием моментов. Но в целом я считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись. Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды. Единственный гол в матче забил Сергей Волков.

Таким образом, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах чемпионата России.

Ранее Ринат Билялетдинов отреагировал на четвёртое подряд поражение «Рубина» в РПЛ.