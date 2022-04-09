Круглов об отстранении России: на IBU оказывается серьёзное давление

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Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал санкции со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении сборной России.
Круглов об отстранении России: на IBU оказывается серьёзное давление
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Могу лишь предположить. Биатлон сейчас является одним из самых рейтинговых зимних видов спорта не только в нашей стране, но и на Европейском континенте. По этой причине наверняка на IBU оказывается серьёзное давление. Мы же видим, что происходит сейчас на мировой политической арене. Хочется надеяться, что позиция международной федерации в скором времени будет скорректирована. Так как российский биатлон — это не только спортсмены, но и огромная телеаудитория. Такая потеря, конечно, не лучшим образом отразится на развитии и популярности нашего любимого вида спорта», — заявил Круглов в интервью RT.

Ранее Николай Круглов отреагировал на информацию о возможном приглашении в сборную России Уле-Эйнара Бьорндалена. 

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