Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

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16-летняя американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры.
Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Amin Mohammad Jamali

О своём решении спортсменка объявила в прямом эфире Instagram*.

Фигуристка заявила, что она хочет уделять больше времени семье, учёбе и друзьям.

На прошедшем чемпионате мира в Монпелье Лью завоевала бронзовую медаль. Она также является двукратной чемпионкой США. Алиса — самая молодая победительница национального первенства в истории США.

Ранее Александра Трусова сообщила, что внимание к ней со стороны болельщиков значительно выросло после Игр-2022 в Пекине.

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