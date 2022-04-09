Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
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- © Amin Mohammad Jamali
О своём решении спортсменка объявила в прямом эфире Instagram*.
Фигуристка заявила, что она хочет уделять больше времени семье, учёбе и друзьям.
На прошедшем чемпионате мира в Монпелье Лью завоевала бронзовую медаль. Она также является двукратной чемпионкой США. Алиса — самая молодая победительница национального первенства в истории США.
Ранее Александра Трусова сообщила, что внимание к ней со стороны болельщиков значительно выросло после Игр-2022 в Пекине.
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