Благодаря голу Волкова «Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 24-го тура РПЛ

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В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» принимал на своём поле «Краснодар».
Благодаря голу Волкова «Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 24-го тура РПЛ

Встреча в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Сергей Волков на 84-й минуте встречи. В компенсированное время с поля был удалён игрок «Краснодара» Александр Черников.

По итогам 24-го тура РПЛ «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Рубин» — на 12-й позиции (25 очков).

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).

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