Бабаев: заявка России на проведение ЧЕ в 2028 и 2032 годах выглядит странно

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможную заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.
Бабаев: заявка России на проведение ЧЕ в 2028 и 2032 годах выглядит странно
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«Конечно, сейчас немного выглядит странно, что мы подали заявку на Евро, но что разрешено, то не запрещено», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

По его словам, истерия успокаивается, Международная федерация футбола (ФИФА) и так отказалась от исключения Российского футбольного союза (РФС) из организации.

По информации СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 15 апреля объявит список претендентов на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, Российский футбольный союз подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание России провести ЧЕ по футболу в 2028 и 2032 годах.

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