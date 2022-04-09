Бабаев: заявка России на проведение ЧЕ в 2028 и 2032 годах выглядит странно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможную заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

«Конечно, сейчас немного выглядит странно, что мы подали заявку на Евро, но что разрешено, то не запрещено», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

По его словам, истерия успокаивается, Международная федерация футбола (ФИФА) и так отказалась от исключения Российского футбольного союза (РФС) из организации.

По информации СМИ, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 15 апреля объявит список претендентов на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, Российский футбольный союз подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание России провести ЧЕ по футболу в 2028 и 2032 годах.