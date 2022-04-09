Призёрам Олимпиады 2022 года заменят автомобили на денежные гранты

Короткая ссылка
Руководство Фонда поддержки олимпийцев России (ФПОР) приняло решение заменить выдачу автомобилей победителям и призёрам Олимпийских игр в Пекине 2022 года на денежные выплаты.
Призёрам Олимпиады 2022 года заменят автомобили на денежные гранты
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призёрам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ФПОР.

Напомним, призёры летней Олимпиады 2020 года в Токио получили автомобили BMW X5 и BMW X3.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал размер выплат призёрам Олимпиады: золотая медаль — 4 млн рублей, серебряная — 2,5 млн рублей, бронзовая — 1,7 млн рублей.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии. После этого многие спортивные федерации отстранили россиян и белорусов от международных турниров.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями МОК об отстранении российских и белорусских атлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить