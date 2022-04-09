Призёрам Олимпиады 2022 года заменят автомобили на денежные гранты

Руководство Фонда поддержки олимпийцев России (ФПОР) приняло решение заменить выдачу автомобилей победителям и призёрам Олимпийских игр в Пекине 2022 года на денежные выплаты.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призёрам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ФПОР.

Напомним, призёры летней Олимпиады 2020 года в Токио получили автомобили BMW X5 и BMW X3.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал размер выплат призёрам Олимпиады: золотая медаль — 4 млн рублей, серебряная — 2,5 млн рублей, бронзовая — 1,7 млн рублей.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии. После этого многие спортивные федерации отстранили россиян и белорусов от международных турниров.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) не согласна с рекомендациями МОК об отстранении российских и белорусских атлетов.