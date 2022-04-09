Непряева допустила вариант с продолжением сезона после Югорского марафона

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева не исключила, что в сезоне-2021/22 примет участие в гонках после Югорского марафона.
Непряева допустила вариант с продолжением сезона после Югорского марафона
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«В этом году всё было просто идеально, марафон прошёл легче и быстрее. Какие дальнейшие планы? Не знаю, посмотрим. Буду смотреть по самочувствию, по ощущениям. Я ещё в Кировск еду на закатку, там будем смотреть, стартовать дальше или нет», — цитирует Непряеву РИА Новости.

По словам Непряевой, ей очень понравилась трасса Югорского марафона. Она завоевала серебряную медаль в гонке на 50 км свободным стилем. Золотую медаль выиграла Анастасия Кулешова, которая преодолела дистанцию за 1 час 46 минут 19 секунд. Непряева уступила ей 11 секунд.

Марафон проходит в Ханты-Мансийске. Евгений Белов и Мария Козекаева 8 апреля стали победителями гонок на 50 км классическим стилем. Соревнования проводятся с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Иван Якимушкин завоевал золотую медаль Югорского марафона в гонке на 50 км свободным стилем.

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