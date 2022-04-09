В «Химках» рассказали, почему сын инвестора клуба попал в стартовый состав на матч с ЦСКА

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему нападающий Илья Садыгов, сын главного инвестора клуба, попал в стартовый состав на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

9 апреля состоится матч подмосковного клуба с ЦСКА на стадионе «Арена Химки».

Напомним, что по итогам 23 туров РПЛ ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (21) располагаются на 14-й позиции. Команда Сергея Юрана рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона-2021/22.

Ранее Терюшков оценил идею создать новый турнир для клубов РПЛ — Кубок лиги.