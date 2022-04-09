В «Химках» рассказали, почему сын инвестора клуба попал в стартовый состав на матч с ЦСКА
- РИА Новости
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«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».
9 апреля состоится матч подмосковного клуба с ЦСКА на стадионе «Арена Химки».
Напомним, что по итогам 23 туров РПЛ ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (21) располагаются на 14-й позиции. Команда Сергея Юрана рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона-2021/22.
Ранее Терюшков оценил идею создать новый турнир для клубов РПЛ — Кубок лиги.
Сегодня впервые в старте выходят Гиа Григалава и Илья Садыгов 💪#ХимкиЦСКА#ВместеЗаХимкиpic.twitter.com/J8UeYtjTIq— ФК «Химки» (@fc_khimki) April 9, 2022