В «Химках» поддержали идею создания Кубка лиги для команд РПЛ

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков оценил идею создать новый турнир для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) — Кубок лиги.

«Чем больше турниров, тем лучше. С учетом того, что календарь освободился, это неплохая идея. Можем только поддержать. Но надо смотреть регламент и положение, что это будет за соревнование», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. В Кубке лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.

Ранее Вячеслав Колосков оценил идею возможного создания Кубка лиги.