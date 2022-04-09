Лыжница Шалабода выиграла масс-старт на чемпионате России

Елизавета Шалабода завоевала золото гонки с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжному спорту в Апатитах (Мурманская область).

РИА Новости

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