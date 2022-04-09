Лыжница Шалабода выиграла масс-старт на чемпионате России
- РИА Новости
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22-летняя лыжница из Приморского края преодолела дистанцию за 2 часа 40 минут 18,9 секунды.
Серебряную награду выиграла Анастасия Рыгалина (+1:30,3). Третье место заняла Ольга Царёва (+1:33,1).
Мужской масс-старт классическим стилем на 70 км пройдёт 10 апреля в Мончегорске (Мурманская область).
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в Югорском марафоне в гонке свободным стилем среди женщин.