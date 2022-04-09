Мозер — о тренерстве Авербуха: от этого российские танцы только выиграют

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Намерения у нас с Ильёй Авербухом очень серьёзные. Танцевальная школа существует у нас на катке два года, на текущий момент в ней занимаются порядка десяти пар юниорского уровня. Я, как старший тренер, уже предпринимала попытку пригласить в школу сильного специалиста, но по ряду причин совместная работа не сложилась. Очень надеюсь, что для Ильи, как и для Елены Масленниковой, наш проект станет длительным и успешным. От этого российские танцы только выиграют», — заявила Мозер в интервью RT.

48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Российский фигурист также занимается продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений.

Ранее jлимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение хореографа Авербуха начать тренерскую деятельность.