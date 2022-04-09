RCC: точная дата боя между Шлеменко и Исмаиловым станет известна в мае

Короткая ссылка
В промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC) сообщили, когда станет известна дата боя между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
RCC: точная дата боя между Шлеменко и Исмаиловым станет известна в мае
  • РИА Новости

«С высокой долей вероятности бой пройдёт в августе. Всё очень сильно зависит от сроков восстановления Магомеда Исмаилова: займёт это, например, один месяц или полтора. От этого мы и будем исходить. Надеюсь, что в мае всё будет понятно», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы RCC.

Турнир RCC перенесён приблизительно на полтора месяца. Дело в том, что Исмаилову потребовалась операция на колене. 

Изначально поединок должен был состояться в июле в Екатеринбурге.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко высказался о переносе боя RCC c Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить