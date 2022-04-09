RCC: точная дата боя между Шлеменко и Исмаиловым станет известна в мае

В промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC) сообщили, когда станет известна дата боя между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«С высокой долей вероятности бой пройдёт в августе. Всё очень сильно зависит от сроков восстановления Магомеда Исмаилова: займёт это, например, один месяц или полтора. От этого мы и будем исходить. Надеюсь, что в мае всё будет понятно», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы RCC.

Турнир RCC перенесён приблизительно на полтора месяца. Дело в том, что Исмаилову потребовалась операция на колене.

Изначально поединок должен был состояться в июле в Екатеринбурге.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко высказался о переносе боя RCC c Исмаиловым.