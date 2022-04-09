Трусова рассказала о том, что её вдохновляет

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова ответила на вопрос о том, что её может вдохновить.

«Мне надо всегда что-то новое учить, что-то новое прыгать, новые цели ставить, и тогда мне так интереснее жить, интереснее тренироваться», — сказала спортсменка в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

По её словам, она всегда шла к цели и радовалась своим успехам, которые родители поощряли подарками.

«Новый элемент сделала — значит, шли и покупали, что я там просила. Они говорят: «Вот это выучишь — мы купим». И за каждый новый элемент я получала подарки», — добавила Трусова.

Напомним, что Александра завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. После Игр в Пекине фигуристка заявила, что пока морально не готова выступать на соревнованиях.

Ранее Трусова посетила занятие по стрип-пластике, где тренировалась на высоких каблуках.