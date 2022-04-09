Самедов: «Спартаку» пора исправлять ситуацию в матче с «Арсеналом»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартака» с тульским «Арсеналом».
Самедов: «Спартаку» пора исправлять ситуацию в матче с «Арсеналом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Красно-белым пора исправлять ситуацию. Они фавориты, но может произойти всё что угодно. Ситуация такова, что команда на десятом месте. Если ты не набираешь очки, то можешь оказаться в зоне стыков», — цитирует Самедова «Чемпионат».

По его словам, команде надо исправлять ситуацию как можно быстрее и подниматься выше по турнирной таблице, потому что от зоны вылета их разделяет шесть очков.

«Столичный клуб ещё играет в Кубке России, и им надо постараться выиграть трофей, тогда чемпионат забудется», — добавил Самедов.

Напомним, что по итогам 23-го тура РПЛ красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.  В 24-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Арсеналом» 10 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее шведский нападающий Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в АИК, приостановив свой контракт со «Спартаком».

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