В тульском «Арсенале» поддержали идею создания Кубка лиги для команд РПЛ

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о возможном создании нового турнира для команд Российской премьер-лиги (РПЛ) — Кубка лиги.

«Мы же должны где-то играть, это правильное решение. Это будет лучше и для зрителей, и для футболистов. Чем больше игр, тем лучше. Растут молодые ребята. Будет интерес к этому турниру и в регионах. Такой турнир обязательно нужен», — приводит слова Аджоева «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. В Кубке лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович оценил идею создания Кубка лиги.