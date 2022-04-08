В РФС назвали разумной идею создания Кубка Лиги для команд РПЛ
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«Если мы будем лишены еврокубков, то нам нужно думать о том, чтобы каким-то образом увеличить количество игр, и такой ход напрашивается. В Кубке России тоже можно сделать две игры, начиная с 1/16 финала. А также сделать Кубок Лиги. Думаю, что это был бы разумный ход», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».
По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. В Кубке лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.
Ранее Вячеслав Колосков оценил идею возможного создания Кубка лиги.