Кириленко: РФБ работает над организацией турниров с участием команд из Белоруссии и Китая

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что рассматривается возможность проведения турниров с участием команд из Белоруссии и Китая.

«Пока не планируется турниров с участием команд Белоруссии и Китая , но мы будем сейчас работать в этом направлении. Будем работать над тем, чтобы у нас был международный опыт», — цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под её эгидой. Санкции будут действовать до середины мая. Далее дисциплинарные меры могут отменить, всё будет зависеть от политической ситуации.

Ранее в РФБ сообщили, что все сборные России по баскетболу проведут подготовку к международным турнирам.