РФБ: все сборные России по баскетболу проведут подготовку к международным турнирам

Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) на заседании объединённого тренерского совета приняло решение, что сборные всех возрастов пройдут подготовку к международным турнирам вне зависимости от наложенных санкций.

«Независимо от вердикта Международной федерации баскетбола (FIBA) в отношении российских сборных, который должен быть вынесен в середине мая, все команды пройдут подготовку к международным соревнованиям», — сообщает пресс-служба РФБ.

Также уточняется, что если по каким-либо причинам российские сборные не смогут принять участие в чемпионатах Европы и мира, то будут организованы тренировочные лагеря и сборы для резервных команд.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

FIBA отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под её эгидой. Санкции будут действовать до середины мая. Далее дисциплинарные меры могут отменить, всё будет зависеть от политической ситуации.

Ранее президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России.