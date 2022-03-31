Президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России

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Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи раскритиковал решение Международной федерации баскетбола (FIBA) не отстранять российских спортсменов от соревнований.
Президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России
  • Legion-Media

«Позиция FIBA не только неверна, но и не имеет оправдания. Спорт не может игнорировать то, что происходит в мире», — цитирует Петруччи Virgilio.it.

По словам специалиста, он не понимает, чем руководствуется организация, принимая подобное решение, ведь Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям исключить Россию из международных соревнований.

«Вы понимаете, какие организационные трудности существуют сегодня в подготовке к игре с Россией? Я готов на любые действия, даже самые крайние», — добавил Петруччи.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее исполнительный комитет FIBA принял решение приостановить рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы — 2025.

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