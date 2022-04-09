Глушаков: российский футбол пора строить заново

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о том, что российский футбол перестал участвовать в кубках ФИФА и Лиге чемпионов ещё до наложенных на спортсменов санкций.

«В Лиге чемпионов кто-то из России всё время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим. Мы в рейтинге упали — значит, в российском футболе не всё хорошо. Пора его менять и заново строить, начинать с чистого листа», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

По его словам, в России специально переходили на систему «осень — весна», чтобы команды могли участвовать в еврокубках.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. При этом вопрос об исключении России из ФИФА не обсуждался.

Ранее Глушаков прокомментировал отстранение национальных команд и клубов от международных соревнований.