Глушаков: российский футбол пора строить заново
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«В Лиге чемпионов кто-то из России всё время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим. Мы в рейтинге упали — значит, в российском футболе не всё хорошо. Пора его менять и заново строить, начинать с чистого листа», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
По его словам, в России специально переходили на систему «осень — весна», чтобы команды могли участвовать в еврокубках.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. При этом вопрос об исключении России из ФИФА не обсуждался.
Ранее Глушаков прокомментировал отстранение национальных команд и клубов от международных соревнований.