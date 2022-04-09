Глушаков — о матче «Химок» с ЦСКА: сделаем всё возможное и невозможное

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о настрое футболистов подмосковной команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Я бы не сказал, что на армейцев у нас особый настрой — как к обычному сопернику. Важно брать очки. Сейчас играли бы на победу с любой командой. Сделаем всё возможное и невозможное», — цитирует Глушакова YouTube-канал «Химок».

Футболист также добавил, что необходимо взять три очка в матче с ЦСКА и порадовать болельщиков.

«Химки» примут на своём поле ЦСКА 9 апреля. Игра начнётся в 14:00 мск.

Напомним, что по итогам 23 туров ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (21) располагаются на 14-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (49). Команда Сергея Юрана рискует вылететь из элитного дивизиона по итогам сезона-2021/22.

Ранее Глушаков высказался о том, что российский футбол перестал участвовать в кубках ФИФА и Лиге чемпионов ещё до наложенных на спортсменов санкций.