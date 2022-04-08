Дубль Брандта принёс «Боруссии» победу над «Штутгартом» в Бундеслиге

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В рамках 29-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «Штутгарт».

Встреча в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Дубль в матче оформил Юлиан Брандт.

По итогам 29 туров Бундеслиги «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидер — «Бавария» (66 очков). «Штутгарт» — на 25-й позиции (27 очков).

Ранее сообщалось, что «Фрайбург» намерен подать протест на результат матча 28-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».

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