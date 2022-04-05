«Фрайбург» собирается опротестовать результат матча Бундеслиги с «Баварией»

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«Фрайбург» намерен подать протест на результат матча 28-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».

Как сообщается на сайте «Фрайбурга», протест будет подан из-за того, что в один момент на поле в составе «Баварии» было 12 игроков.

«Мы оказались перед такой дилеммой не по своей вине. «Фрайбург» не принимал никакого участия в процессе замены и не имел на события никакого влияния. Но процедурные правила лиги вынудили нас принять активное участие в юридическом рассмотрении произошедшего», — говорится в заявлении клуба.

Встреча состоялась 2 апреля во Фрайбург-им-Брайсгау.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги со счётом 4:1.

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