«Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Фрайбургом» в матче 28-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

Игра состоялась во Фрайбург-им-Брайсгау и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе мюнхенцев отличились Леон Горецка (58'), Серж Гнабри (73'), Кингсли Коман (82') и Марсель Забитцер (90 + 6'). У хозяев единственный мяч забил Нильс Петерсен (63').

«Бавария» набрала 66 очков и укрепила своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (45 очков) находится на пятой строчке. 

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Кёльном» в 27-м туре Бундеслиги.

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