«Бавария» разгромила «Фрайбург» в 28-м туре Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Фрайбургом» в матче 28-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра состоялась во Фрайбург-им-Брайсгау и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе мюнхенцев отличились Леон Горецка (58'), Серж Гнабри (73'), Кингсли Коман (82') и Марсель Забитцер (90 + 6'). У хозяев единственный мяч забил Нильс Петерсен (63').

«Бавария» набрала 66 очков и укрепила своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (45 очков) находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Кёльном» в 27-м туре Бундеслиги.