«РБ Спорт»: на следующей неделе соберётся рабочая группа по мораторию на вылет и расширению РПЛ
- Gettyimages.ru
- © Image Source
Рабочая группа соберётся по вопросам моратория на вылет и расширения РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
Напомним, 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома РФС, на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в текущем сезоне.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клубы РПЛ обсуждают вопрос создания нового турнира.