«РБ Спорт»: на следующей неделе соберётся рабочая группа по мораторию на вылет и расширению РПЛ

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На следующей неделе соберётся рабочая группа по поводу предложений Российской премьер-лиги (РПЛ), которые обсуждались на мартовском исполкоме Российского футбольного союза (РФС).
«РБ Спорт»: на следующей неделе соберётся рабочая группа по мораторию на вылет и расширению РПЛ
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Рабочая группа соберётся по вопросам моратория на вылет и расширения РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома РФС, на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в текущем сезоне.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что клубы РПЛ обсуждают вопрос создания нового турнира.

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