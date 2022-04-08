«РБ Спорт»: клубы РПЛ обсуждают вопрос создания нового турнира

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривают вопрос о создании нового турнира.

По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка Лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не будут допущены к еврокубкам. В Кубке Лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. При этом вопрос об исключении России из ФИФА не обсуждался.

Ранее Александер Чеферин оценил вероятность исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА.