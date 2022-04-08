В академии Плющенко начали давать денежные вознаграждения за четверные прыжки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко придумал новую систему поощрений в своей академии за исполнение элементов ультра-си.

«Новый день — новые правила! Теперь за любой новый исполненный четверной прыжок спортсмены «Ангелов Плющенко» получают денежные вознаграждения от наших спонсоров!» — написал Плющенко в Instagram*.

Он также вручил два конверта Никите Сарновскому, который сделал два четверных прыжка: риттбергер и луцт. Плющенко отметил, что фигуристу осталось выучить четверной флип.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

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