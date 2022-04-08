В Госдуме прокомментировали решение FIL удовлетворить апелляцию российских саночников

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворить апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.

«Это хороший прецедент для наших национальных спортивных федераций. Как мы видим, FIL ещё сохраняет часть здравого смысла», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его словам, решение FIL может стать примером для других международных федераций.

«Кто-то из них перестарался и решил проявить инициативу, отстраняя наших спортсменов лишь по рекомендации МОК», — добавил Свищёв.

Напомним, что 8 апреля Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) по поводу отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможное исключение ФССР из состава FIL.