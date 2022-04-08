«Чемпионат»: несколько игроков «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за конфликта с Юраном

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Сразу несколько игроков подмосковных «Химок» могут пропустить матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
«Чемпионат»: несколько игроков «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за конфликта с Юраном
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

По информации «Чемпионата», «у ряда футболистов есть недопонимание» с главным тренером Сергеем Юраном. Отмечается, что эти игроки собираются бойкотировать матч с ЦСКА.

Напомним, что «Химки» на выезде обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 3:2 благодаря голу на 90-й минуте. Подмосковный клуб набрал 21 очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета.

Ранее Роман Терюшков заявил, что Сергей Юран перестроил тренировочный процесс и сформировал структуру игры в «Химках».

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