Семшов: отсутствие Караваева из-за травмы — потеря для «Зенита»

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал отсутствие защитника команды Вячеслава Караваева в ближайших матчах из-за травмы бедра.
Семшов: отсутствие Караваева из-за травмы — потеря для «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Безусловно, Караваев — это потеря для «Зенита». Он игрок сборной и может хорошо играть по всей бровке, часто идёт на обострение и успевает отработать сзади», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По его словам, на временную замену 26-летнему футболисту есть полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин.

«Конкуренция никогда никому не мешала — она делала футболиста сильнее. Всё будет зависеть от тактики, которую выберет главный тренер. Он посмотрит, кто свежее и лучше готов к игре», — добавил Семшов.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Напомним, что Караваев выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра. Обследование спортсмена показало, что ему необходима операция.

Ранее Сутормин высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

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