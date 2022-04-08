Гаврилов: «Спартак» мог бы побороться в Серии А
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«Смотря как «Спартак» играл бы. Думаю, всегда есть шансы, и самое главное, чтобы стремление было. Если бы они постарались, наверняка заняли бы 12-е или 13-е место», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что по итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На первом месте расположился «Зенит» (49). Второе занимает московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).
В 24-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с «Арсеналом» 10 апреля.
Ранее Каррера назвал футболистов «Спартака», которые могли бы себя проявить в чемпионате Италии по футболу.