Гаврилов: «Спартак» мог бы побороться в Серии А

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поддержал мнение бывшего главного тренера московской команды Массимо Карреры о том, за какое место боролись бы красно-белые в итальянской лиге Серии А.
Гаврилов: «Спартак» мог бы побороться в Серии А
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Смотря как «Спартак» играл бы. Думаю, всегда есть шансы, и самое главное, чтобы стремление было. Если бы они постарались, наверняка заняли бы 12-е или 13-е место», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На первом месте расположился «Зенит» (49). Второе занимает московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

В 24-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с «Арсеналом» 10 апреля.

Ранее Каррера назвал футболистов «Спартака», которые могли бы себя проявить в чемпионате Италии по футболу. 

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