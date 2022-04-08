Каррера: «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, за какое место боролись бы красно-белые в итальянской лиге Серии А.
Каррера: «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места
  • globallookpress.com
  • © Yannis Halas

«Уверен, столичный клуб в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, но 12—13 место точно бы занимали красно-белые в Серии А», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

По итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На первом месте расположился «Зенит» (49). Второе занимает московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Напомним, что в 24-м туре РПЛ 10 апреля красно-белые сыграют с «Арсеналом».

Ранее Каррера предположил, кто из игроков «Спартака» мог бы себя проявить в чемпионате Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить