Каррера: «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, за какое место боролись бы красно-белые в итальянской лиге Серии А.

«Уверен, столичный клуб в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, но 12—13 место точно бы занимали красно-белые в Серии А», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

По итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. На первом месте расположился «Зенит» (49). Второе занимает московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Напомним, что в 24-м туре РПЛ 10 апреля красно-белые сыграют с «Арсеналом».

Ранее Каррера предположил, кто из игроков «Спартака» мог бы себя проявить в чемпионате Италии по футболу.