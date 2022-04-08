Футболисту «Зенита» Караваеву предстоит операция

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее», — говорится в заявлении.

Напомним, 26-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. Он провёл за команду 62 матча и забил четыре гола.

«Зенит» (49 очков) по итогам 23 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается московское «Динамо» (46), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее бывший вратарь петербургского клуба Вячеслав Малафеев оценил шансы «Зенита» на чемпионство в сезоне-2021/22 РПЛ.