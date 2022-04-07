Малафеев: «Зенит» — не единственный претендент на золотые медали

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Бывший вратарь сборной России по футболу и «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малафеев: «Зенит» — не единственный претендент на золотые медали
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я бы не сказал, что какая-то из первых трёх команд — явный фаворит. В первой половине чемпионата «Зенит» был единственным претендентом на золотые медали, но сейчас ситуация изменилась», — цитирует Малафеева Sport24.

По его словам, чемпионская гонка в РПЛ сейчас в самой активной стадии, поэтому нельзя с уверенностью назвать будущего победителя.

«Потеря очков у любой из трёх команд высшей части таблицы кардинально изменит ситуацию. Думаю, все это понимают и придают предстоящим играм большую значимость», — добавил Малафеев.

Напомним, что по итогам 23-го тура чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков). ЦСКА — третий (43 очка).

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

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