Бородавко: Вяльбе обязательно переизберут в совет FIS

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал решение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе переизбираться в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Елена Вяльбе — один из самых прогрессивных руководителей, она выстраивает очень хорошие отношения со всеми остальными главами, поэтому я уверен, что её переизберут в совет FIS», — цитирует Бородавко «Спорт день за днём».

По его словам, в совет переизбирают конкретную личность, а не обсуждают политику страны, потому что им нужны люди, которые могут что-то сделать для развития лыжных гонок в мире.

Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время Генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.

Ранее сообщалось, что президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания Вяльбе в FIS.