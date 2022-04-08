Бородавко: Вяльбе обязательно переизберут в совет FIS
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Елена Вяльбе — один из самых прогрессивных руководителей, она выстраивает очень хорошие отношения со всеми остальными главами, поэтому я уверен, что её переизберут в совет FIS», — цитирует Бородавко «Спорт день за днём».
По его словам, в совет переизбирают конкретную личность, а не обсуждают политику страны, потому что им нужны люди, которые могут что-то сделать для развития лыжных гонок в мире.
Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время Генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.
Ранее сообщалось, что президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания Вяльбе в FIS.